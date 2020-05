Zaia: “Riapriamo tutto subito, lo chiediamo al Governo oggi. Troppe segnalazioni di runners che corrono in mezzo alla gente”

«Chiederemo al governo di riaprire subito tutte le attività, negozi e anche spiagge, il lockdown è ormai finito. Il 1. giugno è da era glaciale. Oggi prevista videoconferenza con gli altri governatori per aprire tutte le attività, ora non c’è più lockdown, inutile lasciare chiuse alcuni settori, il Veneto è pronto ad aprire tutto. Anche altre regioni sono sulla stessa linea. Ovviamente con mascherine, distanziamento sociale e igienizzazione delle mani. Il quadro epidemiologico è radicalmente cambiato. Da parte delle Regioni chiediamo l’autonomia di poter procedere.

«La mascherina non è obbligatoria per chi corre, ma è altrettanto vero che chi va a correre non può farlo in posti affollati di anziani e bambini, non lo avevamo specificato perché ci sembrava un atteggiamento di buon senso. Lo specificheremo»

«Credo che attualmente bisognerebbe sostenere chi ha prodotto le mascherine a un costo tale per cui non è possibile ora rivenderle a 50 centesimi. Esaurire le scorte e poi affrontare il discorso della produzione pensando anche che una volta che riapriranno le frontiere sarà impossibile per le imprese italiane competere con i prezzi cinesi»