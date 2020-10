Zaia: “Contagi in salita, sanità sotto pressione. Lunedì nuova ordinanza con più restrizioni”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

In diretta con Luca Zaia da Mestre per la conferenza stampa sull’aggiornamento Covid:

LA CURVA CRESCE: “Noi vediamo una curva che sta crescendo, a differenza di marzo abbiamo una crescita lenta. Questo non significa che dobbiamo cantare vittoria. Abbiamo pressione sugli ospedali. Ci sarà un problema anche per il sovrapporsi di influenza e Covid. Ci siamo attrezzati per 8 mesi, abbiamo i magazzini pronti fino all’estate prossima”.

GLI OSPEDALI COVID: “Le mille terapie intensive sono reali, non solo sulla carta. Oggi siamo ancora nella seconda fascia. Quando arriveremo ai 150 pazienti in terapia intensiva attiveremo dieci ospedali Covid”.

NUOVA ORDINANZA: “Da qui a lunedì emetterò un’ordinanza in cui ci saranno restrizioni per gli assembramenti, per cercare di limitare i contatti tra i cittadini. Crescono i contagi, anche perchè li cerchiamo”