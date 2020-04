Zaia: “In banca solo con mascherina e guanti”

Dopo la denuncia di Uilca, Fabi, Fisac, Fiba e Unisin della regione Veneto contro la mancanza di regole nell’accesso di clienti e fornitori nelle filiali bancarie, assicurative ed esattoriali, ora scende in campo il governatore del Veneto in persona. Luca Zaia: “vanno applicati gli accordi con parti sociali; via a maggiori controlli Spisal in aziende banche e assicurazioni; attività bancarie e assicurative e postali solo su appuntamento; ci sono arrivate segnalazioni di sportelli bancari in cui si va senza mascherina: non va bene, ora ci pensiamo noi e si potrà entrare solo con mascherine, guanti e ogni protezione necessaria alla salvaguardia della salute”