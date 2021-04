Zaia: “Con tutte le dosi, in un mese e mezzo tutti i veneti vaccinati”

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

I DATI —- “Sono 507 i nuovi positivi nelle ultime 24 ore, pari al 5,13% dei tamponi eseguiti. Oggi i positivi sono 36.986. L’età media del contagiato è 54 anni, significa che si è abbassata, inevitabile visto che abbiamo vaccinato quasi tutti gli anziani”.

PARAMETRI —– “Dobbiamo modificare il modello dei 21 parametri che rischia di essere obsoleto, visto che le vaccinazioni stanno dando effetti e la qualità delle cure è cambiata, vediamo i dati epidemiologici da qui a fine aprile. Se avessi i vaccini, io, in un mese e mezzo vaccino tutti”.

ARANCIONE —— “Da oggi è giornata arancione, non è un gioco a premi, non è che abbiamo vinto qualcosa, abbiamo avuto due dati, incidenza ed rt, che seppur in zona Cesarini sono di poco sotto la zona rossa”.

VACCINI —— “Grazie ai vaccini non abbiamo più focolai negli ospedali e nelle case di riposo, abbiamo superato 1 milioni di dosi somministrate, oggi abbiamo a disposizione circa 140mila dosi. Abbiamo avuto una flessione nei giorni di Pasqua, non avevamo più Pfizer. Oggi 39.547 moderna e 99429 Astrazeneca. Arriveranno in settimana altre forniture”.