Vulcano Taal – Padre Gentilin: “Notte infernale, la terra continua a tremare”

Arriva un aggiornamento da parte di padre Giovanni Gentilin, missionario canossiano arzignanese da anni attivo nelle Filippine. Padre Gentilin si trova nelle zone minacciate dal vulcano Taal, uno dei più attivi del Paese, a 65 chilometri dalla capitale Manila (1,7 milioni di abitanti, 12 nell’area metropolitana) ed è coordinatore di una missione cattolica nelle Filippine, «Una mano aiuta l’altra», che Arzignano e tutta la Valle del Chiampo supportano da anni.

“La situazione è’ molto delicata – scrive oggi – soprattutto per la salute della popolazione. Intanto la notte scorsa è stata infernale. Ogni 5-10 minuti scosse forti di terremoto. Ne ho contate in 7 ore che dovevano essere di sonno ne ho contate circa 200! Accompagnate lampi e tuoni cupi e paurosi. Oggi c’è un’atmosfera e surreale. Una nebbiolina densa e fastidiosa dovunque. Il livello delle polveri sottili è molto alto. Scuole chiuse agli studenti, ma aperte a migliaia di evacuati dai paesi limitrofi al vulcano Taal. Talithà Kumi non ha avuto danni particolari. E’ stata costruita antisismica. Tutte le piante sono di color grigio a causa della “nevicata” delle ceneri, che sono arrivate fino a Manila. Manca ancora la corrente elettrica. Chiusi tutti gli esercizi pubblici. La situazione di pericolosità è fissata da 1 all’8, siamo al 6. Durante il giorno la terra continua a tremare, un po’ con meno intensità. Non si hanno ancora dati ufficiali di vittime. Personalmente, grazie a Dio, nessun danno, ma sempre vigilante. Ciao a tutti e al prossimo resoconto”.

Intanto dopo la colonna di fumo e cenere che domenica si è innalzata in cielo fino ad un’altezza di 14 chilometri ricoprendo i centri abitati di un fango scuro, è iniziata la colata di lava. Il livello di allarme è 4 su 5. E’ stato inviato l’esercito per aiutare migliaia di residenti a rischio.