VILLAVERLA – Luca Mercalli spiega il surriscaldamento globale

Luca Mercalli, presidente della Società meteorologica italiana e giornalista scientifico, sarà il protagonista dell’incontro in programma oggi martedì 17 aprile alle 20.30 al Teatro parrocchiale “Cinema Teatro Cardinale Elia Dalla Costa” di Villaverla in Via Giovanni XXIII. L’incontro rientra nell’ambito della programmazione associativa del Sistema Acli 2017/2018, realizzata dalle Acli vicentine in collaborazione con il Punto Famiglia, Circoli Acli locali, la Fap Acli e l’US Acli provinciali e rappresenta un’opportunità per la cittadinanza. Nel caso specifico, è coinvolto il Circolo Acli di Villaverla, da anni attivo nel territorio, dove promuove iniziative culturali, formative e gite, e l’incontro è stato patrocinato dal Comune di Villaverla. “La serata proposta, nell’ambito del progetto “Prevenzione&Salute” è di estrema attualità – commenta il presidente provinciale delle Acli di Vicenza, Carlo Cavedon – e stimola una discussione su tematiche molto vicine alle sensibilità che dal punto di vista associativo ci appartengono. Affrontare il tema del surriscaldamento globale, infatti, genera una serie di interrogativi che le Acli si sono poste, in quanto non solo le istituzioni, ma anche ciascun cittadino può contribuire a migliorare le condizioni generali del pianeta, assumendo una serie di comportamenti corretti e sostenibili, a vantaggio della vivibilità personale e della collettività. Semplici azioni che possiamo fin da subito porre in atto per il bene di tutti”.