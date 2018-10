VICENZA – Via europea della seta, il progetto coinvolgerà anche la città

Giovedì mattina il sindaco Francesco Rucco, assieme alle consigliere comunali Simona Siotto e Caterina Soprana, ha incontrato nel suo ufficio di Palazzo Trissino la direttrice dell’ufficio di Venezia del Consiglio d’Europa, Luisella Pavan-Woolfe, per sviluppare il progetto di un nuovo itinerario culturale europeo, la via della seta, da sottoporre poi al Consiglio con sede a Strasburgo per la certificazione.

La via europea della seta si propone come rete e infrastruttura culturale di prossimità, riunente cioè città, regioni, siti, musei e università, per valorizzare un comune patrimonio europeo, materiale e immateriale, e favorire nuovi incontri in Europa e tra Europa e Oriente in processi di scambi e attività di natura turistico-culturale.

La via, infatti, partendo idealmente dal tragitto seguito da Marco Polo nei suoi viaggi verso l’Oriente, comprenderà gli itinerari di produzione e commercializzazione della seta in Europa nei secoli che seguirono. E anche Vicenza, che vanta importanti tracce di manifattura della seta, verrà coinvolta in questo progetto.