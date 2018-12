Vicenza si prepara per SpazioCasa

Bella, sostenibile, intelligente e sicura: è la casa in mostra dal 7 al 10 marzo nel quartiere

fieristico di Vicenza.

Completamente rinnovato il format del salone che propone al grande pubblico un lungo

weekend all’insegna del massimo confort abitativo

Vicenza, 21 dicembre 2018 – Il concetto di casa si evolve e SPAZIOCASA si prepara a raccontarlo

nel quartiere fieristico di Vicenza, dal 7 al 10 marzo 2019, con un appuntamento che Italian

Exhibition Group ha voluto rinnovare completamente.

Nuovo il mix merceologico in esposizione che presenta al grande pubblico e agli specialisti del

comparto casa un’offerta completa di soluzioni e tecnologie al servizio del comfort abitativo,

dalle eccellenze dell’interior design, alla sostenibilità dell’edificio, dalle finiture ai servizi per

la casa, domotica e sicurezza.

Nuovo il format distribuito su 4 giorni consecutivi, una formula “smart” da giovedì a domenica

aperta ai retailer dei grandi marchi così come ai brand indipendenti di designer emergenti.

Nuova la collocazione in calendario, nel periodo più utile per la pianificazione da parte dei

privati di interventi di manutenzione, adeguamento e riqualificazione del proprio immobile.

Quattro sono le dimensioni dell’abitare da esplorare in fiera:

• la casa “bella”, con proposte di Interior Design che comprendono l’arredo per ogni

ambiente interno ed esterno, l’illuminazione, il tessile e i complementi;

• la casa “sostenibile” con soluzioni strutturali, impianti e materiali per la gestione

efficiente dei consumi energetici derivanti, per esempio, dall’isolamento dell’edificio e

dalle esigenze di riscaldamento e raffrescamento;

• la casa “intelligente” che diventa smart grazie a domotica, automazione e connettività

con app tecnologiche per il controllo del clima e la programmazione degli

elettrodomestici, sistemi di home cinema e sound enter, storage & content share;

• la casa “sicura” dotata dei più sofisticati sistemi anti intrusione, di video sorveglianza

e riconoscimento, localizzazione GPS, anti incendio e così via.

La manifestazione, che da oltre cinquant’anni racconta l’evolversi del concetto di “casa” ad

un affezionato pubblico del Nord Est, offrirà nel 2019 anche numerosi spunti esperienziali

ispirati allo stile di vita del visitatore, con focus specifici pensati per chi ha esigenze immediate

d’acquisto, voglia di cambiare o di riconoscersi maggiormente nella propria abitazione,

semplicemente curiosando e lasciandosi conquistare da idee innovative capaci di renderla più

“smart” e contemporanea.

SPAZIOCASA

È il Salone dell’abitare organizzato da Italian Exhibition Group nel quartiere fieristico di Vicenza

(Via dell’Oreficeria, 16). Giunto alla 58^ edizione, l’evento B2C è aperto al grande pubblico.

Date: da giovedì 7 a domenica 10 marzo 2019. Orari: Giovedì e Venerdì dalle 16.00 alle 21.00,

Sabato e Domenica dalle 10.00 alle 20.00. L’ingresso alla manifestazione è gratuito. Maggiori

informazioni: www.spaziocasafiera.it