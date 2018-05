VICENZA – Omicidio in Campo Marzo, confermati 70 anni di carcere a 4 tunisini

Nel settembre del 2012 un efferato delitto si consumò in Campo Marzo durante la “festa dei oto” per il controllo dello spaccio della droga in città. Il tunisino 33enne Rafik Ghrissi venne accoltellato a morte proprio a Campo Marzo dall’allora 26enne Injeh Hamza, in un regolamento di conti che nasceva da un episodio del giorno prima, quando il fratello del killer venne sfregiato da 3 africani, tra cui il fratello di Ghrissi. Per Hamza la Cassazione ha confermato la pena definitiva di 20 anni di carcere, così come per agli altri 3 tunisini condannati, definitivamente, a più di 70 anni di carcere: 16 e 8 mesi di reclusion per Tarek Khedhri, 31 anni; 15 e mezzo per Omar Kazdaoui, 30 anni; 18 e mezzo per Fes Bobola, 24 anni.