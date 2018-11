VICENZA – Oggi la Giornata Mondiale del Prematuro

Tornano le celebrazioni per la Giornata mondiale del prematuro, un momento importante che ricorre il 17 novembre di ogni anno per sensibilizzare la popolazione sui temi legati alla prematurità e supportare idealmente le tante persone, famiglie, volontari, associazioni e operatori che ogni giorno vivono i risvolti di salute, psicologici, sociali, economici e gestionali ad essa legati.

L’Azienda Ulss 8 Berica e il Comune di Vicenza hanno deciso di condividere ancora una volta questo appuntamento e domani faranno “brillare” di viola – insieme – la Basilica Palladiana.

Il viola è infatti il colore simbolo della Giornata dei bambini nati prematuri e ogni 17 novembre edifici pubblici, luoghi storici, monumenti significativi delle città di tutto il mondo si illuminano di viola in segno di solidarietà e attenzione nei confronti della salute dei bambini prematuri.

Non è una novità per Vicenza: negli anni scorsi fu illuminata la Basilica di Monte Berico mentre l’anno scorso fu illuminato il proscenio del Teatro Olimpico, a dimostrazione del forte legame, che proviene da lontano, tra il nosocomio vicentino e la città.

All’accensione della Basilica Palladiana di viola, oggi alle 18 presenzieranno in Piazza dei Signori, davanti alla Loggia del Capitaniato, l’assessore alla famiglia e alla comunità Silvia Maino e il dottor Massimo Bellettato, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza.

“Siamo orgogliosi di sostenere la Giornata mondiale del prematuro con un gesto significativo, illuminando del colore simbolo dell’iniziativa, il viola, uno dei monumenti più noti della città, la Basilica Palladiana – ricorda l’assessore alla famiglia e alla comunità, Silvia Maino – L’importante lavoro del reparto del San Bortolo, guidato dal dottor Bellettato consente a tanti bambini nati, e sfortunatamente prematuri, di avere un futuro”.

“Abbiamo accolto con grande piacere la disponibilità dell’amministrazione comunale a promuovere anche quest’anno una iniziativa finalizzata a mettere in luce tutti gli aspetti che riguardano la prematurità – affermano il dottor Massimo Bellettato, Direttore dell’Unità Operativa Complessa di Pediatria dell’Ospedale San Bortolo di Vicenza e la dottoressa Stefania Vedovato, Direttore della Unità Operativa Semplice a valenza dipartimentale di Terapia Intensiva Neonatale di Vicenza – Un tema da trattare con attenzione e sul quale è opportuno accendere i riflettori per sensibilizzare l’opinione pubblica con una informazione adeguata ed esprimere vera solidarietà a tutti coloro che nel quotidiano lo vivono sulla propria pelle.

Ogni anno – proseguono Bellettato e Vedovato – sono circa 400 i bambini ricoverati nel nostro reparto di Patologia e Terapia Intensiva Neonatale e tra questi circa 250 nascono prematuri, di cui oltre 50 con un peso estremamente basso, ovvero inferiore ai 1500 grammi. Numeri significativi, che dimostrano come l’Ospedale di Vicenza sia un autentico punto di riferimento in Veneto per dare risposte efficaci ed efficienti nella gestione di tutte le patologie tipiche della prematurità”.

Nella giornata di oggi la Basilica Palladiana sarà illuminata di viola con i seguenti orari di proiezione:

– dalle 18 alle 19;

– dalle 19.10 alle 19.30;

– dalle 19.40 alle 20;

– dalle 20.10 alle 20.30;

– dalle 20.40 alle 23.30.