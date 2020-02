VICENZA – Richiesta per nuovo supermercato in viale San Lazzaro

Si erano da poco sopite le polemiche per i due nuovi annunciati supermercati di Vicenza (Lidl a San Felice in costruzione e Famila in via Torino) che compare una nuova richiesta, di fronte alla quale il Comune non può fare molto.

Si tratta di un nuovo supermercato Aldi che verrebbe costruito nelle vicinanze dell’attuale Prix, con superficie di vendita inferiore ai 1.500 metri quadrati, in San Lazzaro, all’altezza del civico 57. L’amministrazione comunale -riferisce nell’edizione odierna Il Giornale di Vicenza- starebbe cercando di arginare il fenomeno valutando anche l’impatto sulla viabilità.

Attualmente la situazione è questa:

LIDL corso San Felice, in costruzione nell’area ex Pellizzari

FAMILA – via Torino (area ex Domenichelli), a breve inizia la costruzione, con compensazioni che dovrebbero riqualificare la zona. Apre entro natale 2020

ESSELUNGA Ponte Alto probabile apertura 2021

Prix viale San Lazzaro (esistente)

Eurospin via da Pellestrina (50 metri da viale San Lazzaro) esistente

Pam Viale Mazzini (a 100 metri da corso San Felice) esistente