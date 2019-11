VICENZA – Nuovo call center della Polizia Locale per info su verbali

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Polizia locale, dal 18 novembre un nuovo call center per informazioni sui verbali. Nicolò Naclerio: “Un’innovazione per migliorare la comunicazione tra cittadino e Comando”

Da lunedì 18 novembre per informazioni sulle pratiche dell’ufficio verbali sarà attivato un call center dedicato, che risponderà al numero 04441970072 da lunedì a venerdì dalle 8 alle 20 e il sabato dalle 8.30 alle 12.30.

Contattando il nuovo call center i cittadini potranno avere informazioni relative a verbali per violazioni di norme del Codice della strada o di regolamenti e leggi, cartelle esattoriali, richieste di rateizzazioni, presentazioni di documenti di circolazione e di guida, ricorsi e dichiarazioni punti.

Il nuovo servizio, dato in gestione a una ditta esterna che si è aggiudicata l’appalto, sostituirà la consueta linea telefonica dell’ufficio verbali che sarà dedicata alle richieste d’appuntamento fuori dall’orario di apertura.

“Si tratta di un’innovazione intesa a migliorare la comunicazione tra cittadino e polizia locale e a velocizzare le risposte all’utenza pur conservando in capo al Comando le istanze di maggiore complessità e priorità” – puntualizza Nicolò Naclerio, consigliere delegato alle funzioni di studio, proposta e sviluppo di progetti specifici nell’ambito delle politiche per la sicurezza -.

Da lunedì 18 novembre cambia anche l’orario al pubblico dell’ufficio verbali che aprirà al lunedì, mercoledì e venerdì dalle 9 alle 12, anziché dalle 7.30 alle 11. In caso di urgenza per ottenere la restituzione di documenti di guida ritirati o di veicoli sottoposti a fermo o sequestro amministrativo, cambi di custodia o affidamenti, sarà possibile richiedere un appuntamento in orari diversi, chiamando il numero 0444545311 (lunedì, mercoledì, venerdì dalle 15 alle 17, martedì e giovedì dalle 10.30 alle 12.30, esclusi i festivi).