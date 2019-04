VICENZA – Nuove deleghe a Danchielli e De Marzo

Il sindaco Francesco Rucco ha attribuito nuove deleghe a due consiglieri comunali.

Al consigliere comunale Ivan Danchielli sono delegate le funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle relazioni istituzionali con le associazioni combattentistiche e d’arma, con particolare riferimento ai rapporti dell’amministrazione comunale in occasione della celebrazione di ricorrenze a carattere civile, militare e patriottico (feste nazionali, commemorazioni, adunate). Tali funzioni saranno svolte in raccordo con il capo di gabinetto e con l’ufficio cerimoniale ed eventi istituzionali.

Il sindaco delega al consigliere comunale Leonardo De Marzo le funzioni di studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito delle relazioni internazionali. La delega va ad aggiungersi a quella dedicata allo studio e sviluppo di progetti e attività nell’ambito dei gemellaggi, della creazione di nuove forme di amicizia, collaborazione, scambio di buone pratiche ed ogni altra forma di paternariato con altre città, nonché le funzioni di studio e analisi delle possibili opportunità di partecipazione a bandi regionali, nazionali ed europei che favoriscano e sostengano le predette attività, in stretto raccordo con gli assessorati di volta in volta interessati.