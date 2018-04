VICENZA – Nautilus, raffica di premi

Nuovi importanti riconoscimenti per la compagnia vicentina “Nautilus Cantiere Teatrale” che con la produzione “La Presidentessa”, spumeggiante vaudeville francese di Maurice Hennequin e Pierre Veber, viene ricompensata con due ambiti premi alla XII Rassegna Nazionale di Teatro Città Fabrica di Roma, che li ha visti partecipare il 18 febbraio 2018, presso il “Teatro Tenda Palarte” di Fabrica di Roma (Viterbo). A Gilda Pegoraro è stato attribuito il premio per la migliore attrice protagonista riconoscendo “ una grande interpretazione di un personaggio femminile passionale, sensuale, coinvolgente, comico ed ammiccante, recitato con grazia ed accattivante mimica. Inoltre è stato assegnato alla compagnia il premio Speciale giuria per lo “splendido spettacolo di un classico del teatro francese di non facile realizzazione. Armoniche e recitate benissimo tutte le parti, con esilaranti contrasti tra donne esaltandone le comiche differenze di genere, e le proprie debolezze. I premi sono stati consegnati nella serata di gala, alla presenza di illustri ospiti. Lo spettacolo, con la regia di Daniele Berardi e la consulenza artistica di Piergiorgio Piccoli, viene rappresentato da ben due anni, continuando ad ottenere gradimento e riconoscimenti in festival e rassegne territoriali e nazionali.