VICENZA-LONGARE: Alcol e marijuana, cinque persone fermate durante i controlli

VICENZA E LONGARE: controlli straordinari dei Carabinieri. Tre persone denunciate per guida in stato di ebbrezza.

I Carabinieri della Sezione Radiomobile della Compagnia di Vicenza e della Stazione di Longare, nella notte del 13 aprile 2019, nel corso di specifici servizi di contrasto alla commissione di reati contro il patrimonio, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e prevenzione delle “stragi del sabato sera”, hanno denunciato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Vicenza per guida in stato di ebbrezza alcolica e segnalavano alla Prefettura di Vicenza per detenzione di sostanze stupefacenti, le sottonotate persone: