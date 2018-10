VICENZA – Individuati dirigenti settori Cultura e Lavori Pubblici

PER ESSERE AGGIORNATO SULLE NOTIZIE DI CRONACA DI VICENZA ISCRIVITI AL GRUPPO FACEBOOK:Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Individuati i nuovi dirigenti di cultura e lavori pubblici

Mauro Passarin e Marco Salvadore: sono questi i nomi dei due nuovi dirigenti del Comune di Vicenza, alla “Cultura, promozione della crescita e musei” il primo e ai “Lavori pubblici e manutenzioni” il secondo.

I nomi sono ufficiali da oggi, dopo la procedura di selezione pubblica iniziata con un avviso pubblico di selezione il 20 luglio. Un’attesa legata anche all’arrivo del direttore generale Gabriele Verza che, in forza al Comune dallo scorso 24 settembre, si è occupato dei colloqui conoscitivi.

“Passarin è già operativo – spiega l’assessore alle risorse umane Valeria Porelli – mentre Salvadore arriverà in tempi stretti. Sono persone che hanno dimostrato capacità tecniche e organizzative, ognuno per il settore di competenza. Con il direttore generale sono chiamati ad una riorganizzazione delle risorse al fine di rendere questi settori strategici più efficienti e funzionali”.

Il 17 ottobre scadranno i termini per la presentazione delle candidature per altri due posti da dirigente: “Urbanistica” e “Servizi scolastici, educativi e sport”.

“Si tratta di figure di vertice – commenta il sindaco Francesco Rucco – senza le quali finora abbiamo faticato non poco a gestire la macchina comunale. Con l’arrivo di quattro nuovi dirigenti, di un nuovo direttore generale e del nuovo segretario ci auguriamo di riuscire a dare una svolta importante alla struttura, che si è finora dimostrata propositiva e che con un’organizzazione migliore sarà in grado di rispondere al meglio alla comunità”.

Mauro Passarin, 58 anni, è dipendente del Comune di Vicenza dal 1989. Viene nominato dirigente dopo una lunga esperienza come Conservatore del Museo del Risorgimento e della Resistenza. In qualità di dirigente del settore cultura sarà anche il rappresentante del Comune di Vicenza alla Fondazione Roi.

Laureato in storia, è Accademico Olimpico per la classe Lettere ed Arti.

Ha ideato e curato importanti mostre di argomento storico; partecipa come relatore a convegni e conferenze internazionali; ha curato numerosi saggi e pubblicazioni storiche, con particolare riferimento alle tematiche della Grande Guerra. E’ membro di consigli direttivi e comitati scientifici di importanti organismi culturali. Partecipa con vari organi di informazione ad approfondimenti e servizi in ambito culturale e storico. Collabora con le Soprintendenze del Veneto e il Ministero per i Beni e le Attività Culturali a progetti di museografia storica e di conservazione del Patrimonio Storico e Architettonico.

Ha maturato esperienze di elevato profilo scientifico e specialistico grazie ad un rapporto costante, anche attraverso attività di docenza, con le Università del Veneto, con i Musei e con istituzioni culturali nazionali.

Marco Salvadore, 55 anni, è dal 2002 funzionario direttivo tecnico dell’ufficio Progettazione e Direzione lavori di Vi.Abilità Srl, società che gestisce i circa 1.300 km di strade di competenza della Provincia di Vicenza.

Si è laureato a Padova in Ingegneria Civile Edile ed è abilitato alla professione di ingegnere.

Per Vi.Abilità è stato progettista, direttore dei lavori, calcolatore, coordinatore per la sicurezza, capo commessa, responsabile unico del procedimento. Ha ricoperto i ruoli di responsabile dell’Ufficio Concessioni ed Autorizzazioni e di responsabile del Settore Manutenzione con mansioni di tipo dirigenziale.