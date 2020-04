Vicenza in B e Arzignano salvo: ai primi di maggio il ‘verdetto’

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Il Consiglio Direttivo della Lega Pro ha approvato all’unanimità una proposta relativa alla sospensione dei campionati a causa delle misure di contenimento del Covid-19 che sarà discussa il 4 maggio in seno all’Assemblea Generale. Tale proposta prevede la promozione in B di Vicenza, Monza e Reggina e la salvezza dell’Arzignano (seguendo lo status quo delle classifiche al momento della sospensione).

A discuterne saranno le 60 società di Lega Pro e poi, il 5 e 7 maggio il Consiglio Federale. La maggioranza del Club di Lega Pro conviene sul fatto che è impossibile riprendere attività sportive e campionati, viste le strette prescrizioni dei medici sportivi che prevedono test clinici, saninficazioni e ascrivono alle società enormi responsabilità. E’ previsto il blocco delle retrocessioni, dei ripescaggi dalla D, al mantenimento di eventuali ripescaggi dalla C alla B. Resta poi il nodo della quarta promossa. Se anche la Serie B bloccasse le retrocessioni, è ipotizzabile un campionato a 24 squadre per la prossima stagione e lo stesso vale per i nuovi gironi della Lega Pro, con le squadre presenti più le promosse dalla D.