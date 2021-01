VICENZA – Il futuro della mobilità in un laboratorio su Zoom: venerdì 22 gennaio

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Si terrà venerdì 22 gennaio, alle 17.30, su Zoom il primo evento pubblico per la redazione partecipata del nuovo piano urbano della mobilità sostenibile (Pums) Vicenza 2030.

Il Forum sarà strutturato come un laboratorio aperto a cittadini e stakeholder che potranno ripensare insieme all’amministrazione i luoghi della città del 2030: dal centro storico fino ai diversi quartieri, passando per le aree produttive, le scuole, gli spazi pubblici e del trasporto collettivo, della ciclabilità e dei percorsi pedonali.

I partecipanti potranno, inoltre, individuare gli obiettivi prioritari con cui il piano dovrà confrontarsi nei prossimi mesi, come il miglioramento del trasporto pubblico, la sostenibilità energetica ed ambientale, la sicurezza stradale e la sostenibilità socioeconomica.

“Venerdì 22 gennaio prenderà ufficialmente il via la fase più importante nel percorso per la redazione del nuovo Pums: la partecipazione e l’ascolto di cittadini e stakeholder nell’ambito del processo di progettazione della mobilità della città del futuro – ha spiegato il vicesindaco con delega alla mobilità Matteo Celebron –. Sarà possibile partecipare in modo interattivo al Forum su piattaforma digitale Zoom. A partire da alcune suggestioni, tramite attività guidate, domande e risposte, i cittadini potranno costruirein modo interattivo la mobilità della nostra città nel 2030. Da lunedì 25 gennaio, inoltre, si terranno, sempre su Zoom, tavoli tematici con i portatori di interesse (associazioni di categoria, sindacati, ordini professionali, associazioni,…), su invito. Al termine di questa prima fase di partecipazione vi sarà, quindi, un tavolo dedicato ai consiglieri comunali”.

Programma del Forum (venerdì 25 gennaio, ore 17.30)

17.30 > 18.00 – PLENARIA

Benvenuto e avvio dei lavori

Piano Urbano della Mobilità Sostenibile: cos’è, cosa serve e il ruolo della partecipazione; primi risultati dal lavoro di indagine



18.00 > 18.30 – LABORATORIO (Gruppi di lavoro paralleli)

La mobilità che vorrei per Vicenza 2030: con parole e immagini, un laboratorio interattivo per immaginare insieme i luoghi della città e della mobilità tra 10 anni

18.30 > 19.00 CONCLUSIONI

Quali saranno gli obiettivi del Piano?

Conclusioni e prossimi passi

Iscrizioni e informazioni

È possibile iscriversi all’evento su Evenbrite: http://bit.ly/PumsVicenza_ForumMobilità.

Per altre informazioni sul progetto: http://pums.comune.vicenza.it.