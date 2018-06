VICENZA – Grandi nomi al Riviera Folk Festival

Dal 7 al 10 giugno grandi nomi sul main stage della diciannovesima edizione del festival vicentino. Tra gli altri anche Cacao Mental e Will Varley

Si avvicina l’estate ed ecco che tornano a fare capolino le Feste Rock di Vicenza e, come spesso accade, l’apripista è la XIX edizione del Riviera Folk Festival, quest’anno dal 7 al 10 giugno nel quartiere S. Croce Bigolina, in via Orlando a Vicenza. Saranno quattro giorni all’insegna della buona musica, buon cibo e relax che accompagneranno le prime calde sere d’estate. Giovedì 7 giugno si parte con il dj set de La Giò che prepara l’atmosfera in attesa dei primi grandi ospiti del main stage: i Cacao Mental. Tra gli ultimi nati della scuderia La Tempesta, porteranno ritmi latinoamericani e contaminazioni da tutto il mondo per un mix esplosivo fra Elettronica Tradizione AfroPeruviana e Psichedelia. Una parola: CUMBIA!

Venerdì 8, oltre ad essere l’esordio in diretta streaming alle Feste Rock di Vicenza per la web radio locale Radio Zonkie, è la serata con i primi ospiti internazionali di quest’anno: gli Heymoonshaker. Sono Andy Balcon e Dave Crowe, arrivano dall’Inghilterra, fanno blues voce, chitarra e beatbox e oggi sono trionfatori nei club di tutto il mondo. Aprirà, in orario aperitivo, presso il soppalco dell’Osteria all’Albera Morta, le selezioni musicali di Dj Perez. Alle 21 salirà sul main stage la giovane band indie folk bergamasca Hobos in Dust.

Sabato 9 giugno si parte presto con Breeoze Dj, oramai la colonna sonora local del festival, fino al concerto-aperitivo al centro del Parco. Tra un bicchiere di Piovene Porto Godi, uno spritz o una pinta di birra si ascolteranno gli Home Down Blues (Giacomo Rosa e Martino Mazzaretto). Dopo cena sarà la volta di un cantautore torinese Buzzy Lao che mischia blues, reggae e folk con la sua chitarra e un timbro di voce molto originale. L’ospite principale di sabato è l’inglese Will Varley. Accompagnato dalla sua band, delizierà il pubblico con un indie folk cantautorale, fresco dell’uscita di Spirit Of Minnie, in uscita il 9 febbraio, per il quale si avvale della collaborazione del produttore Cameron McVey (Massive Attack,Portishead).

Ad aprire le danze di domenica sarà un raffinato swing manouche in area aperitivo con i Miky Prontera Gipsy Trio per poi alzare decisamente i bpm. Il dj set di Franky Suleman farà assiepare il pubblico sotto il main stage scaldandolo per i britannici The Correspondents. Il cantante Mr Bruce e il produttore Chucks, entrambi cresciuti nel sud di Londra, si sono formati nel 2007 e nel giro di due anni hanno preso il loro genere ad “alto contenuto di ottani” mescolando la musica dance con l’elettroswing, l’hip hop e la drum ‘n’ bass, dalle feste in casa ai palchi dei festival di tutta Europa.

Come ogni edizione del RFF che si rispetti niente è lasciato al caso, soprattutto la scelta enogastronomica. Il Calderone, ovvero l’area cucina, offre dai primi piatti locali allo street food più amato come succulenti panini, patatine e l’ormai classico “frito de strada”. La pluricitata Osteria all’Albera Morta con numerosi e selezionati vini del territorio, senza dimenticare le birre ai Gazeebos e per i palati più fini, le artigianali ai Salbanei.

Ufficio Stampa Comunicazione Live

RIVIERA FOLK FESTIVAL DAL 7 AL 10 GIUGNO 2018

Via Orlando, quartiere S. Croce Bigolina, Vicenza

PROGRAMMA

Giovedì 7 giugno: Cacao Mental, dj set La Giò

Venerdì 8 giugno: Heymoonshaker, Hobos in Dust, Dj Perez

Sabato 9 giugno: Will Varley, Home Down Blues, Buzzy Lao, Breeoze Dj

Domenica 10 giugno: The Correspondents, Miky Prontera Gipsy Trio, dj set Franky Suleman

————————————————————————————————————————–

LE PROSSIME “FESTE ROCK” DI VICENZA 2018

Lumen Festival si tiene dal 20 al 24 giugno nella cornice del Giardino Salvi in centro di Vicenza e unisce musica, visual design e food. Ecco la prestigiosa line-up: mercoledì 20 giugno Coma_Cose, Typo Clan, Whity e DJ MS; giovedì 21 Amari, Belize, il Mors e Last Nite party; venerdì 22 Dj Khalab (live), Go Dugong (djset) e Aperitivo al Verde SoundSystem; sabato 23 Ghemon, Cimini e Magénta; domenica 24 Joan Thiele, Generic Animal, djset by Musicadapincio, Cipria Showcase e Sunday Brunch (con la partecipazione di Olivieri 1882).

Spio-Rock è una delle feste rock storiche, attiva dal 1991 e nata dalla volontà di un gruppo di ragazzi amanti della musica e del proprio territorio. La nuova edizione che si svolge dal 5 all’8 luglio nel quartiere di San Pio X. Questi i live: giovedì 5 il dj set di “Carlezio e Isacco”; venerdì 6 Ravine, Mill of Stone e la tribute band Evil Sonic; sabato 6 sul palco i terzi classificati del concorso Vicenza Rock contest, Superba e Dangerzone; domenica 8 Pomata e Anime Caribe.

Ferrock Festival, alla sua ventiduesima edizione, si svolge dall’11 al 15 luglio nel Parco Retrone di Vicenza. Due le novità, il ritorno della cucina con le sue specialità gastronomiche e una vasta scelta di birre artigianali provenienti dai migliori birrifici della città. Questo il cartellone artistico: mercoledì 11 live i Balt Huttar e Furor Gallico; giovedì 12 Luglio i vincitori del premio “Vicenza Rock contest“; venerdì 13 Danny Treyo e Dufresine; sabato 14 Los Massadores e domenica 15 Holi il Festival dei colori.

Jamrock Festival torna al Park Farini di Vicenza dal 18 al 22 luglio e oltre al JamFood, la manifestazione dedicata allo street food, quest’anno presenta un’altra novità: “St.Art”, la rassegna dell’arte di strada con artisti, writers, illustratori e spettacoli di video-mapping. Sul fronte artistico questi in protagonisti di calibro internazionale che saliranno sul palco di Jamrock: mercoledì 18, New York Ska Jazz Ensemble; giovedì 19 I Pinguini Tattici Nucleari; venerdì 20 Willie Peyote; sabato 21 i Deluxe e domenica 22 i Sud Sound System.