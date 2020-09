VICENZA – Elezioni per chi è malato covid o in quarantena

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

In occasione delle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre, gli elettori sottoposti a trattamento domiciliare o in condizioni di quarantena o isolamento fiduciario per Covid-19, possono votare nelle strutture dedicate alla cura di questa patologia (in caso di ricovero) o presso il proprio domicilio.

Per votare a casa, i cittadini sottoposti a trattamento domiciliare o in quarantena presso l’abitazione, devono far pervenire all’ufficio Elettorale del Comune entro il 15 settembre domanda di voto domiciliare, inviando una email all’indirizzo uffelettorale@comune.vicenza.it.

Per la domanda, che dovrà contenere l’indirizzo completo del domicilio stesso ed un recapito telefonico, va utilizzato il modulo pubblicato sul sito del Comune di Vicenza al link https://www.comune.vicenza.it/utilita/documento.php/260871.

Alla domanda va allegato il certificato medico rilasciato dal medico designato dagli organi dell’azienda sanitaria locale, in data non anteriore al 6 settembre, che attesti l’esistenza delle condizioni di trattamento domiciliare o di quarantena o di isolamento fiduciario per Covid-19.

Il certificato medico per l’esercizio del voto domiciliare dovrà essere richiesto al servizio Igiene e sanità pubblica, inviando un’email entro il 15 settembre all’indirizzo segreteria.sisp@aulss8.veneto.it . Nell’email devono essere indicati chiaramente cognome, nome, data di nascita, residenza e periodo di quarantena. Per informazioni in merito, contattare il numero verde 8002770687 (attivo da lunedì a venerdì dalle 9 alle 14).

Una volta ricevuta la domanda completa della documentazione richiesta, l’ufficiale elettorale del Comune provvederà alle comunicazioni per l’avvio delle procedure per la raccolta del voto.

Ufficio elettorale, piazza Biade 26, telefono: 0444221429, 04444221430 e 0444221432 (attivi da lunedì a venerdì dalle 8.30 alle 12.30), email: uffelettorale@comune.vicenza.it.

Pagina informativa sulle elezioni regionali e del referendum costituzionale del 20 e 21 settembre 2020: https://www.comune.vicenza.it/amministrazione/regionalireferendum2020.php