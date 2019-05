VICENZA e PROVINCIA – La settimana del controllo gratuito dell’asma

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Andrà di scena da lunedì 3 a venerdì 7 giugno 2019 l’“Asma Zero Week”, l’evento nazionale di consulenze specialistiche gratuite per pazienti con asma.

Una settimana in cui le persone potranno effettuare gratuitamente una valutazione di controllo dell’asma, e ricevere un parere di uno specialista, in uno dei Centri che in tutta Italia hanno aderito all’iniziativa, promossa da Federasma e Allergie Onlus con il patrocinio della Società Italiana di Allergologia, Asma ed Immunologia Clinica e della Società Italiana di Pneumologia.

L’asma è una patologia infiammatoria cronica che, se trascurata, può avere conseguenze anche gravi e pertanto non va sottovalutata.

Per prenotare l’appuntamento, ed effettuare la visita presso il Centro specialistico più vicino, è necessario chiamare il numero verde 800 628989.

Sul territorio dell’ULSS 8 Berica, il Centro che ha aderito è l’Unità Operativa Semplice a Valenza Dipartimentale di Pneumotisiologia Territoriale.