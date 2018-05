VICENZA – Arrivano la Galopera e la Lucciolata

Galopera e Lucciolata, in arrivo le due classiche manifestazioni primaverili di Maddalene

Domenica 27 maggio e venerdì 8 giugno

Il quartiere di Maddalene si prepara ad ospitare le due classiche manifestazioni primaverili particolarmente apprezzate e partecipate. Domenica 27 maggio prenderà il via la 34^ edizione della Galopera e venerdì 8 giugno la Lucciolata, entrambe organizzate dal Marathon club con gli assessorati alla formazione, allo comunità e alle famiglie e alla partecipazione.

La Galopera

La marcia ludico motoria non competitiva che si svolgerà domenica 27 maggio è diventata uno dei più importanti avvenimenti del quartiere di Maddalene, capace di coinvolgere numerosi abitanti e richiamando ad ogni edizione un cospicuo numero di marciatori. La gara di marcia, nella prima periferia della città, si snoda attraverso incantevoli percorsi in mezzo al verde della campagna e collinari, regalando ai marciatori angoli meravigliosi come la “Boia”, laghetto formato dalla risorgive, la chiesa dedicata a Santa Maria Maddalena, le sorgenti della Seriola, il Bosco Urbano di Maddalene, toccando inoltre le colline del Comune di Monteviale che offrono incantevoli scorci e panorami su Vicenza.

I partecipanti possono scegliere il tracciato più adatto alle loro capacità tra cinque diversi percorsi di 4 – 5,5 – 7,5 – 13 e 21 chilometri.

Il percorso di 4 chilometri è adatto a carrozzine e a persone con disabilità.

La partenza è prevista dalle 8 alle 9.30 (alle 9 chiusura dell’iscrizione per i 21 chilometri).

Alla fine della marcia è previsto un ristoro a base di minestrone, panini e dolci caserecci offerti dagli organizzatori. La marcia è omologata Fiasp.

Sono invitati a partecipare in particolare gli alunni, accompagnati dai genitori, della scuola dell’infanzia San Giuseppe e di tutte le scuole dell’infanzia Fism.

L’anno scorso la 33^ edizione della marcia ha raccolto oltre seimila adesioni, animando dalle prime luci del mattino il quartiere di Maddalene. Hanno già dato la loro adesione il Centro Aquilone, l’Associazione Papa Giovanni XXIII, la Valletta del Silenzio e altre associazioni di aiuto sociale e umanitario. Quest’anno saranno presenti, oltre agli alunni della scuola elementare Cabianca di Maddalene, anche le scuole primarie cittadine Zecchetto, Fraccon, Colombo, Ghirotti, e la secondaria di primo grado Calderari. Ci saranno anche le scuole di Costabissara e Caldogno.

Lucciolata

Non mancherà un seguito alla marcia nella serata di venerdì 8 giugno alle 21 quando prenderà il via la 22^ edizione della Lucciolata, camminata sotto le stelle che si snoda nell’incantevole scenario dei sentieri del Monte Crocetta, passando per il convento di Maddalene Vecchie fino alle rogge nelle quali si possono incontrare le lucciole.

Il ritrovo è fissato per le 20.30 nel piazzale del centro sportivo di Maddalene.

Le iscrizioni, a offerta libera, saranno tutte devolute all’associazione Via di Natale di Aviano, che offre assistenza ai malati terminali oncologici e ospitalità gratuita ai familiari ricoverati nell’istituto nazionale tumori.

La passeggiata è di circa 5 chilometri in notturna, per cui sarà necessario premunirsi di torcia elettrica. Il percorso non è impegnativo e possono partecipare tutte le persone senza limiti di età.

Per informazioni ed iscrizioni: Marathon club, sede 3500841212, presidente 3311059716, www.marathonclubvicenza.it,. marathonclub@hotmail.com