Venezia “isola” covid free? La proposta per salvare il turismo, ma Crisanti la boccia

Il turismo e tutto il suo indotto è il comparto più penalizzato dall’emergenza pandemia. Parlando di vaccinazioni anti-Covid e viaggi all’estero, ieri sera Bruno Vespa a “Porta a Porta” ha affrontato il tema della crisi del turismo con particolare riferimento alle isole estere ed italiane.

Nello studio di Rai1, in collegamento con vari ospiti tra i quali il presidente della regione Veneto Luca Zaia e delle Campania Vincenzo de Luca, si è parlato della possibilità del turismo dall’estero in Italia e nei paesi europei nel periodo pasquale lamentando le buone presenze sull’isola spagnola di Palma di Maiorca e dell’isola di Tenerife. Ma soprattutto, durante la trasmissione si è parlato anche dell’idea di rendere Covid free alcune isole, prima tra tutte la laguna veneziana. Questo per creare zone sicure attraverso le vaccinazioni nel comprato turistico, come già avviene con alcune isole della Grecia. “Un’isola felice e sicura, pensate che bello sarebbe avere Venezia covid free” – ha detto Vespa mente esperti e governatori dibattevano sulle prossime settimane e sul turismo italiano in difficoltà.

La risposta di Crisanti non si è fatta attendere: “Prima vacciniamo gli anziani, andiamo per fasce d’età. Poi per zone e territori”.