VENETO – Svedese arrestato per droga

Marghera: eseguito mandato d’arresto europeo nei confronti di un trentatreenne svedese ricercato nel suo paese.

Ieri le Volanti hanno rintracciato ed arrestato F.M. cittadino svedese di 33 anni ricercato nel paese d’origine perché deve scontare 4 mesi di reclusione per reati commessi in Svezia in materia di stupefacenti.

Lo svedese è stato rintracciato in un camping di Marghera, i poliziotti lo hanno quindi accompagnato in carcere in attesa della sua estradizione.