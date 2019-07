VENETO – Si finge delle forze dell’ordine e deruba turista: arrestato 33enne

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel

Emessa un’ ordinanza di custodia cautelare in carcere nei confronti di un cittadino iraniano

Lunedì 8 luglio il personale del Commissariato di Marghera ha eseguito un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa nei confronti di A.I., un cittadino iraniano di trentatré anni con precedenti per rapina tentata e consumata perché indiziato del reato di rapina aggravata in concorso.

Il provvedimento è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Roma su richiesta della competente Procura della Repubblica.

Il cittadino iraniano è gravemente indiziato del reato di rapina aggravata perché, in concorso con una donna non ancora identificata, spacciandosi per appartenente alle forze dell’ordine ed esibendo un falso distintivo ed una pistola, sottoponeva a perquisizione un turista straniero impossessandosi della somma di € 600,00, di un paio di cuffie marca BOSE e di un cellulare IPone S-x.

Decisivi nella scelta della misura cautelare più afflittiva sono stati la gravità del reato nonché le allarmanti modalità di commissione dello stesso tali da dimostrare una spiccata capacità a delinquere in capo al cittadino iraniano.

Esperite le formalità di legge, l’uomo è stato condotto presso la locale Casa Circondariale e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.