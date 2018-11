VENETO – Professore universitario di Economia arrestato per traffico di droga

Un uomo di origini albanesi di 47 anni, Dritan Shoraj, è stato arrestato dai Carabinieri del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale di Venezia, in seguito ad una complessa indagine, condotta i collaborazione con la Direzione Centrale di Polizia Criminale e della Polizia Albanese.

Shoraj era stato colpito da un mandato di cattura internazionale emesso dalla Corte di Appello di Venezia perché condannato a 4 anni e 20 giorni di reclusione. E’ responsabile e organizzatore di un importante traffico di stupefacenti che ha portato nel nostro Paese centinaia di chilogrammi di hashish e marijuana fra 1998 ed il 2000. L’indagine è denominata «Pineta», e fu condotta fra il 1998 e il 2000. Nell’ambito dell’inchiesta venne smantellata una vasta rete di traffico di stupefacenti italo-albanese e nordafricana e vennero condannate 128 persone, tutte specializzate nell’importazione, traffico e spaccio al dettaglio della droga nelle località turistiche del Nordest. Shoraj aveva un ruolo cruciale poiché provvedeva al reperimento della droga in Albania e ne organizzava il trasporto via mare in Italia. Ha poi iniziato la professione accademica ed era professore di Economia in Albania. Dopo le manette è stato portato nel carcere di Tirana in attesa delle procedure di estradizione.