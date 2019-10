VENETO – Procuravano patenti a 3 mila euro: sgominato gruppo criminale

Un’associazione a delinquere è stata sgominata dalla Polizia Stradale di Verona e Rimini. L’indagine ha permesso di smantellare un gruppo criminale che faceva ottenere in modo fraudolento patenti di guida. Molte le province coinvolte (Varese, Verona, Vicenza, Modena, Bologna). Da quanto emerge da alcune intercettazioni telefoniche le persone denunciate si vantavano di poter far ottenere fino a 4 patenti in un unica sessione, facendosi pagare tre i 2 e i 3 mila euro per ciascun candidato. Il sodalizioLIl sodalizio era ben strutturato e gestiva le pratiche in modo completo, dai certificati medici (un medico è indagato) all’utilizzo di kit con microtelecamere e ricetrasmittenti che permettevano di fare l’esame a distanza al posto dell’esaminato