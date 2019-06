VENETO – Orge e sesso libero al Mort di Jesolo: la Polizia Locale pronta a intervenire nel litorale hot

Il Comune di Jesolo è pronto ad inviare nella spiaggia del Mort, molto riparata, fra Jesolo ed Eraclea, le cosiddette ‘pattuglie dell’amore’.

In sostanza la Polizia Locale interverrà nel litorale hot, noto per essere meta di nudisti, in cui si consumerebbero orge e sesso libero. La spiaggia particolarmente riparata e inaccessibile, è nota in tutto il Paese per essere piuttosto calda.

La notizia è riportata dal Gazzettino. La spiaggia del Mort, incontaminata e tutelata dalle norme europee come sito d’interesse comunitario è anche per questo frequentata dai nudisti. Il nudismo non ha nulla a che vedere con chi invece cerca proprio lì un luogo dove praticare sesso libero.