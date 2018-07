VENETO – Maxi sequestro di prodotti non sicuri pronti per essere venduti

Per la stagione estiva, il Comando Provinciale della Guardia di Finanza ha intensificato l’attività di controllo nell’ambito del Dispositivo operativo per il contrasto alla contraffazione e all’abusivismo commerciale organizzato a

tutela del mercato dei beni e dei servizi, sempre più spesso minacciato dall’immissione in commercio di prodotti non sicuri o recanti marchi mendaci.

Un attento monitoraggio delle attività commerciali operanti presso il Centro Ingrosso Cina e le zone adiacenti ha consentito alle Fiamme Gialle del Gruppo di Padova di effettuare un ulteriore sequestro di 38.672 articoli (accessori di vario genere, bigiotteria, palloni, attrezzi per giardinaggio e il “fai da te”) non sicuri poiché privi della marcatura CE, delle istruzioni per l’uso in lingua italiana nonché delle indicazioni utili alla valutazione ed alla prevenzione dei rischi derivanti dall’utilizzo normale o ragionevolmente prevedibile del prodotto.

Questi articoli, del valore di mercato di oltre 210.000 euro, erano pronti per essere immessi in commercio a prezzi decisamente competitivi, tanto da risultare più appetibili rispetto a prodotti simili ma conformi alla normativa

vigente.

Il responsabile della violazione è stato segnalato alla locale Camera di Commercio ai fini della irrogazione della prevista sanzione amministrativa che va da un minimo di 1.500 euro ad un massimo di 30.000 euro.

Gli interventi nello specifico settore della tutela del mercato dei beni e servizi e del “Made in Italy”, incrementati ulteriormente durante la stagione estiva (il bilancio era già di circa 300.000 prodotti sequestrati per un valore di oltre un milione di euro), si inseriscono nel più ampio presidio del Corpo a garanzia della sicurezza e della salute dei consumatori, nonché del corretto funzionamento del mercato a tutela dei commercianti onesti, minacciati dalla vendita di prodotti di scarsa qualità a prezzi decisamente competitivi