VENETO – Lanzarin: “Abbiamo uno scenario giallo: RT allo 0,81% e incidenza a 134 su 100 mila abitanti”

Parla l’assessore alla Sanità Manuela Lanzarin

Si assiste ad un calo continuativo dei ricoverati e degli attualmente positivi

Ieri sono state effettuate 16.356 somministrazioni di vaccino. E’ stato raggiunto l’86% della vaccinazione degli over 80.

Ieri sono arrivate 172.123 dosi Pfizer e 13 mila di Astrazeneca. Quindi ora vi sono quantitativi di dosi a magazzino.

Oggi ci sarà un numero di vaccinazioni superiore rispetto agli altri giorni. Quindi si tornerà a numeri più importanti. Non sono previste altre consegne questa settimana. Nessuna notizia dell’arrivo di Moderna.

In questi giorni si cercherà di completare gli over 80. Vi è difficoltà a raggiungere tutti. Alcuni rinunciano al vaccino e tutte le Ulss si stanno organizzando per raggiungerli. Sono stati aperti anche degli accessi liberi per quelli che non l’hanno effettuate o che sono ‘scappati’ dagli elenchi incrociati.

Nel frattempo continua la vaccinazione della categoria 70-79.

Domani vi sarà la cabina di regia che si esprime sui parametri delle regioni. I calcoli del veneto: l’RT è a allo 0,81 e l’incidenza è di 134 contagi settimanali su 100 mila abitanti (ndr: sotto i 50 casi settimanali su 100 mila abitanti è scenario da zona bianca, sopra i 250 da zona rossa). L’occupazione ospedaliera: è occupato il 26% dei posti dell’are non critica (il limite è del 40%) ed è occupato il 27% delle terapie intensive (il limite è del 30%). Sono quindi tutti dati da scenario giallo. Dobbiamo per ora restare in arancione per la normativa nazionale.

Si attende esito incontro Governo-Regioni per eventuali cambiamenti. Secondo l’assessore Lanzarin è improbabile che venga decisa nell’immediato un cambio di colore, vista l’imminenza della data di domani (quando si deciderà a livello nazionale il colore delle regioni).