VENETO – Figlio di noti imprenditori veneziani trovato morto

E’ mistero sulla morte di Matteo Voltolina, di 38 anni, secondogenito di Francesco, fondatore dell’Antica Murrina Veneziana, brand di lusso mondiale ceduto due anni fa. Il giovane è stato trovato senza vita in una camera dell’Ostello Anda Venice. A darne notizia è l’edizione odierna de Il Gazzettino. L’allarme è stato dato sabato mattina, quando il personale della struttura ricettiva di design, inaugurata nel 2018, non riusciva ad ottenere risposta dall’ospite.

E’ stato trovato senza vita in pigiama accanto al letto, probabilmente colto da malore. Sul posto i sanitari del 118 e i carabinieri. Sul corpo è stata disposta l’autopsia. Dalle prime indagini non parrebbe esserci responsabilità di terze persone e la camera è stata trovata perfettamente in ordine.