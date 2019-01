VENETO – Domani tutti al cinema per il Veneto colpito dal maltempo

“C’è un motivo in più per andare al cinema domani mercoledì 16 gennaio: le sale cinematografiche che aderiscono all’iniziativa promossa da Regione e AGIS destineranno, infatti, quota parte dell’incasso di quella giornata alle popolazioni del Veneto colpite dal maltempo nei mesi di ottobre e novembre 2018”. L’assessore regionale alla cultura, Cristiano Corazzari, rinnova l’invito ad aderire all’iniziativa di solidarietà, denominata “Veneto in ginocchio”, che vede protagonista il variegato mondo della cultura e dello spettacolo e che, per quanto riguarda il cinema, conta sull’adesione delle seguenti 27 sale della nostra regione:

Multisala La Petite Lumière Belluno BL

Cinema Eden Cortina D’Ampezzo BL

Cinema Piccolo Teatro Padova PD

Multisala MPX Padova PD

Cineplex Dream Park Due Carrare PD

Multisala Porto Astra Padova PD

Multisala Astra Padova PD

Cinema Rex Padova PD

Il Lux Padova PD

Multisala Politeama Badia Polesine RO

Multisala G. Melies Conegliano TV

Multisala Italia Montebelluna TV

Cinema Cristallo Oderzo TV

Multisala Manzoni Paese TV

Multisala Edera Treviso TV

Multisala Corso Treviso TV

Multisala Hesperia Castelfranco TV

Cinema Dante Mestre VE

Multisala Verdi Cavarzere VE

Multisala Candiani Mestre VE

Multisala Palazzo Mestre VE

Cinema Teatro Mirano VE

Multisala Metropolis Bassano del Grappa VI

Cinema Odeon Vicenza VI

Cinema Alcione Verona VR

Multisala Cristallo San Bonifacio VR

Cinema Campana Marano Vicentino VI

“Le imprese associate all’AGIS si sono prontamente affiancate all’iniziativa della Regione del Veneto – sottolinea il presidente Unione AGIS Triveneta, Franco Oss Noser –, confermando la stretta vicinanza del mondo dello spettacolo ai bisogni, problemi ed emozioni del territorio”. “Ringrazio l’Agis e le tante imprese del settore che hanno confermato una volta di più la propria sensibilità e generosità – afferma Corazzari –: con il loro aiuto sarà possibile far confluire nel conto corrente della Regione del Veneto ulteriori risorse che serviranno a finanziare interventi di sostegno alle aree colpite dagli eventi calamitosi dei mesi scorsi”. Nel frattempo si continua a lavorare al “cartellone” del teatro e degli spettacoli dal vivo, nel quale sono impegnate note istituzioni culturali e numerose realtà artistiche del Veneto, “unite – sottolinea l’assessore – in un’azione solidaristica di grande valore sociale”.

