VENETO – Bimbo di 5 anni colpito da tubercolosi

La conferma è arrivata oggi.

Si tratta di un bambino di 5 anni ricoverato in pediatria, che frequenta una scuola d’infanzia di Rovigo. Ne dà notizia l’Ulss Polesana.

“Il bambino -scrivono- seguito negli ultimi mesi in quanto venuto a contatto con un altro caso di tubercolosi, era risultato negativo al primo controllo, ma positivo al secondo controllo eseguito di routine nei giorni scorsi.

Il bambino è in buona salute e sta effettuando le terapie necessarie: per quanto riguarda il rischio di infezione per gli altri bimbi o altre persone, venuti in contatto con lui, poiché è stata evidenziata la presenza di rari bacilli della tubercolosi nell’aspirato gastrico, pur in assenza di ulteriori sintomi, a scopo prettamente cautelativo i medici dell’Azienda Ulss

5 provvederanno a incontrare i genitori degli alunni frequentanti la scuola dell’infanzia e a eseguire gli accertamenti previsti dal protocollo regionale per i contatti in un caso di tubercolosi.

Il protocollo prevede, nella effettuazione del test Mantoux, le cui modalità di esecuzione saranno concordate al più presto, con i genitori, nell’incontro esplicativo che sarà organizzato dai medici dell’Aulss 5 insieme alla scuola , una radiografia del torace e una visita infettivologica pediatrica .

“Dal punto di vista clinico, il rischio di infezione per gli altri bambini è realmente basso; comunque il nostro servizio di Igiene e Sanità Pubblica seguirà costantemente la situazione in tutti gli aspetti, assieme alla scuola e ai genitori” dichiara il Direttore Generale dell’Azienda ulss5 dr. Antonio Compostella. Infine è utile sottolineare che non persistono necessità di disinfestazione degli ambienti comuni dove il bimbo ha soggiornato.