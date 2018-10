VENETO – Autonomia, Berlato (FDI): “Siamo ancora a parole”

SERGIO BERLATO (FRATELLI D’ITALIA): LE VIE DELL’INFERNO SONO LASTRICATE DI BUONI PROPOSITI. NONOSTANTE GLI ANNUNCI DELLA LEGA ANCORA NIENTE AUTONOMIA PER IL VENETO .

“Tra cinquanta giorni il Veneto, primo davanti a Lombardia ed Emilia Romagna, potrà festeggiare l’anniversario del referendum sull’autonomia con il timbro del Governo sull’accordo” con questa dichiarazione rilasciata alla stampa lo scorso 3 settembre, il Ministro leghista Erika Stefani annunciava l’imminente approvazione della tanto attesa autonomia per il Veneto.

“Dobbiamo prendere atto con rammarico che il 22 ottobre è ormai arrivato ma dell’autonomia promessa dalla Lega ancora non c’è traccia” interviene così Sergio Berlato, Coordinatore regionale per il Veneto di Fratelli d’Italia, il giorno in cui si celebra il primo anniversario del referendum che lo scorso anno ha visto due milioni e quattrocentomila veneti recarsi alle urne perché il Veneto potesse godere di maggiori forme di autonomia nel rispetto della Costituzione italiana e nel rispetto del valore indiscutibile dell’ unita nazionale.

“Ricordiamo che come Fratelli d’Italia del Veneto ci siamo schierati convintamente a favore del quesito referendario – prosegue Sergio Berlato – ed è proprio per questo che avremmo voluto festeggiare questo importantissimo anniversario con l’autonomia del Veneto già approvata e non dover prendere atto di ulteriori promesse”.

“Dopo tanto clamore mediatico e dopo tanti annunci, dispiace constatare che la Lega, nonostante sia al Governo, non sia ancora riuscita a portare a casa nulla del risultato atteso da tanti cittadini veneti. Pretendiamo tempi certi per la firma dell’intesa sull’autonomia tra Governo e Regioni e la quantificazione delle risorse finanziarie che saranno destinate all’autonomia del Veneto. Siccome le vie dell’inferno sono lastricate di buoni propositi – afferma in conclusione della nota Sergio Berlato – non vorremmo doverci risvegliare tra le fiamme della delusione anziché tra le paradisiache nuvole dell’autonomia”.