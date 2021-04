VENETO – 46enne scomparso trovato morto

Sono proseguite nella giornata di ieri le ricerche dei vigili del fuoco dell’uomo di 46 anni di Rovigo di cui non si hanno più notizie dalla giornata di sabato. Le operazioni di ricerche sono scattate sabato sera con l’attivazione del piano provinciale di persone scomparse. I vigili del fuoco hanno attivato il punto base in via lungo Adige nella frazione di Granzette, dove è stata rinvenuta l’auto dell’uomo. Ieri hanno operato per la ricerca le squadre del comando provinciale rodigino con il supporto dei nuclei cinofili, dei sommozzatori, dei nautici e del reparto volo di Venezia. L’elicottero ha lungo sorvolato la zona alla ricerca dell’uomo. Utilizzati anche i droni dei vigili del fuoco per la ricerca. L’uomo è stato poi trovato morto intorno a mezzogiorno. A dare l’allarme era stata la moglie quando non aveva visto il marito rincasare. Ora, sarà la Procura a decidere se disporre eventuali approfondimenti, per chiarire l’accaduto.