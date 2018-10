VALLI DEL PASUBIO – Giovedì i funerali di Marco Camposilvan

L’ultimo saluto a Marco Camposilvan sarà giovedì pomeriggio a partire dalle ore 15 in paese. La procura vicentina, infatti, ha dato ieri il nulla osta per il rito funebre del giovane operaio morto folgorato la scorsa settimana a Marano Vicentino su un traliccio. Nel frattempo, la procura ha aperto un’indagine per omicidio colposo per valutare eventuali colpe da parte di terzi o da parte della ditta di impianti elettrici per la quale il giovane sfortunato lavorava.

Il giovane era rimasto folgorato mentre lavorava in via Roma mercoledì scorso: era su una piattaforma aerea, dentro a un cestello collegato a una gru mobile quando, per cause in corso di accertamento, è entrato in contatto con i cavi dell’alta tensione. Fulminato all’istante, è svenuto dentro al cestello. Immediati i soccorsi, con i vigili del fuoco di Schio che avevano raggiunto e soccorso l’infortunato, bloccato ad otto metri di altezza ed esanime, poichè il braccio della gru era andato in corto circuito, con i medici del nosocomio di Santorso. Vista la gravità della situazione, era stato fatto intervenire l’elisoccorso e il giovane era stato subito portato a Verona a Borgo Trento nel reparto Grandi Ustioni ma la mattina dopo era deceduto.