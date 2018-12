VALDAGNO – Un Natale di…sorprese

È stato presentato questa mattina il calendario di eventi Vivi Valdagno con un Natale di sorprese che si articolerà fino all’Epifania. In cartellone trovano posto numerose proposte, dall’animazione alle proiezioni di film per bambini, passando per numerosi concerti nelle chiese cittadine, ma anche musica, mercati, tour a dorso di mulo.

Se il programma ha già preso ufficialmente il via con l’annuale cerimonia di accensione delle luminarie, lo scorso 25 novembre, sabato un altro tassello troverà il suo posto con l’arrivo in Piazza del Comune delle attese casette sotto l’albero. Diverse saranno le attività ospitate e che animeranno un mercatino natalizio permanente per l’intero periodo festivo.

«Le attività coordinate dal comune – è il commento dell’Assessore al Commercio, Liliana Magnani – si avvalgono della preziosa collaborazione di Botteghe del Centro e ProValdagno con cui abbiamo voluto ricreare lo spirito propriamente natalizio tra le vie del centro. Non solo addobbi e vetrine a tema, ma un ricco calendario di iniziative che da sabato si arricchiranno anche di cinque casette dedicate al mercatino natalizio. Lo sforzo messo in campo per rivitalizzare il commercio sta dando i suoi frutti. Valdagno sta infatti ampliando la propria offerta, proponendosi come città che merita almeno una visita, centro vivibile e non certo in preda al degrado. Queste attività rappresentano anche un investimento per il futuro e un primo passo verso un sempre maggior coinvolgimento delle diverse anime di questo comune.»

«Il sistema del commercio cittadino – commenta il manager del distretto del commercio, Alberto Zucchetta – sta rispondendo positivamente alle azioni messe sul piatto. La bella sinergia di questo Natale è specchio del lavoro che da ormai due anni viene coordinato da una cabina di regia e che rivolge alle diverse realtà coinvolte interventi di formazione, promozione e comunicazione. In attesa del nuovo bando rivolto ai distretti del commercio, previsto a primavera, proseguono le progettualità in ambito di GAL Montagna Vicentina, ma anche con il progetto MAC con Cà Foscari e le collaborazioni con le scuole per l’alternanza scuola-lavoro.»

Il programma completo

SAB 08/12

P.zza del Comune – Apertura del Mercatino delle casette per tutto il periodo festivo

P.zza Dante, 15.30 – Animazione per bambini

Pal. Festari, 17.00 – Cinema di Natale L’ultimo lupo

Chiesa di San Quirico, 20.30 – Concerto di Natale

DOM 09/12

Centro storico – Mercato straordinario

Galleria dei Nani, 16.00 – Animazione per bambini

P.zza del Comune, 18.00 – Musica con dj

VEN 14/12

Teatro Super, 20.45 – Concerto di Natale

SAB 15/12

P.zza Dante – Mercatino di Natale

Centro Storico, 15.30 – Animazione per bambini

Biblioteca Civica, 15.45 – Incontri con la Musica

Biblioteca Civica, 17.00 – Tombola letteraria

Pal. Festari, 20.30 – Cirko Paniko Promis Lend

Chiesa di Maglio di Sopra, 20.30 – Concerto di Natale

DOM 16/12

P.zza Dante – Mercatino di Natale

Pal. Festari, 17.00 – Cinema di Natale Le 5 Leggende

P.zza Dante e P.zza Roma – Cori della Stella di Natale

MAR 18/12

Biblioteca Civica, 17.00 – Libri a merenda

Chiesa di San Gaetano, 20.30 – Concerto di Natale

MER 19/12

Fondazione Marzotto, 17.00 – Auguri di Natale con Coro di Voci Bianche

SAB 22/12

P.zza del Comune, 15.30 – Animazione per bambini

Pal. Festari, 17.00 – Cinema di Natale Il figlio di Babbo Natale

Pa. Festari, 17.00 – Concerto Coro Polifonico Progetto Musica

DOM 23/12

Centro storico – Mercato cittadino (anticipo del 25/12)

Centro storico – Ciuchinando, in giro con gli asinelli (tutto il giorno)

Galleria dei Nani, 16.00 – Animazione per bambini

LUN 24/12

Centro storico – Ciuchinando, in giro con gli asinelli (mattino)

Chiesa di Ponte dei Nori, 16.00 – Concerto di Natale

SAB 29/12

Pal. Festari, 17.00 – Cinema di Natale Wonder

DOM 30/12

Centro storico – Mercato cittadino (anticipo del 01/01)

SAB 05/01

Pal. Festari, 17.00 – Cinema di Natale Paddington

Centro storico, 15.30 – Animazione per bambini

P.zza del Comune, 18.00 – Musica con dj

DOM 06/01

Pal. Festari, Concerto dell’Epifania