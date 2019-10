Valdagno, tutto il piano bitumature

455.000 euro, è questo l’ammontare complessivo del piano bitumature e marciapiedi 2018-2019 che volge ormai al termine.Avviato a fine 2018 ha permesso di realizzare interventi di bitumatura su 17 tronconi stradali e 4 nuovi marciapiedi.Rimangono invece in sospeso la realizzazione del nuovo tratto di marciapiede in Via Giori a Novale e la bitumatura del tratto stradale tra via Bari e l’incrocio con via Ruetta. Stessa sorte toccata al tratto alto della Maso-Vegri, tra località Stella e contrada Sbricci. In entrambi i casi gli uffici hanno ritenuto di sospendere i lavori in quanto le strade sono al contempo oggetto di interventi programmati sulla rete fognaria e acquedottistica. Per entrambi i lavori le risorse sono comunque stanziate a bilancio.

“Siamo in contatto con ViAcqua – spiega l’Assessore ai Lavori Pubblici, Federico Granello – per definire le tempistiche del loro intervento e solo successivamente provvedere al completamento delle opere. Dà sempre molto fastidio quando realizziamo una nuova bitumatura o un nuovo marciapiede e, dopo appena pochi mesi, ci vengono presentate richieste di rottura stradale per la posa di un cavo o di un tubo. Nel limite del possibile, perciò, cerchiamo di dialogare con gli enti addetti ad altre tipologie di intervento, da Telecom ai gestori del servizio idrico, piuttosto che a quelli del gas, per intervenire solo in seconda battuta dopo i loro cantieri.”

Si è tuttavia potuto procedere ad alcuni interventi integrativi, in particolare con il prolungamento della bitumatura di contrada Mecceneri, proseguendo lungo la dorsale che porta a Marana con interventi nelle contrade Titaldi, Zovo di Castelvecchio e Pozza.Al piano si sono poi aggiunti in corso d’opera altri interventi integrativi per 140.000 euro. Questi fondi hanno permesso di realizzare numerosi interventi di manutenzione della segnaletica orizzontale (27.900 euro), rappezzi stradali per 49.000 euro, oltre alla bitumatura del tratto Biondi-Sbricci e la sistemazione, in partenza, dei marciapiedi attorno alla Fondazione Marzotto. Qui saranno inoltre creati alcuni abbassamenti stradali in risposta all’impegno assunto dal comune nell’abbattimento delle barriere architettoniche.I rappezzi sono stati suddivisi in due progetti: nel primo sono inclusi via Gardini, via Figigola, c.da Bevilacqua, la rotatoria “delle vasche”, via Cornetto; nel secondo invece troviamo via San Giuseppe, Zona Industriale di Piana, loc. Belfiore, salita a c.da Cereo, via Matteotti, via Avogadro, p.le Schio, via Zanella, via Pasubio e via Filzi.

“Dispiace constatare – spiega il Sindaco, Giancarlo Acerbi – come l’opposizione in Consiglio Comunale abbia votato contro la variazione al bilancio che assegnava ulteriori fondi per interventi sul territorio e in contrada, dopo averne fatto una bandiera nella campagna elettorale estiva. Se è questo il loro interessamento per le zone decentrate…”

Queste le bitumature inserite nel piano:

– contrada Brentani di Sopra, tratto verso Quargnenta fino al confine e tratto verso contrada Marcantoni;

– tratto tra le contrade Zarantonelli e Battistini nei pressi del monumento ai caduti;- contrada Tovo, tratto verso contrada Boscati;- tratto tra Ponte Garzaro a località Garzaro, fino all’imbocco di Via Capi;- zona industriale di Piana lungo la corsia a salire, nei pressi dei magazzini comunali;- via Miravalle, tra l’incrocio con Via Carmini e fino al secondo tornante;- strada da contrada Molino di Campotamaso a Via Chiesa di Campotamaso;- contrada Lure;- via Lora di Sopra, tra via Fontanella e contrada Menovre;- contrada Mecceneri lungo la strada laterale che arriva da contrada Biceghi;- parcheggio sul retro del cimitero centrale adibito alle prove di guida;- piazzale della sede Protezione Civile in via Gasdotto.

Questi invece gli interventi realizzati sui marciapiedi:- marciapiede di Via Pascal;- marciapiede di Via Cornetto;- marciapiede di via Bolivia;- marciapiede di zona industriale di Piana, nei pressi della rotatori 5 lanterne.