Valdagno, ciclista muore investito mentre va al lavoro

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO — Tragico incidente questa mattina poco prima delle 7 Valdagno. Un ciclista che stava andando al lavoro è stato travolto e ucciso da un’auto in via Gasdotto. Pare che la vittima sia stata tamponata. Nonostante l’intervento del suem 118 per il ciclista non c’è stato nulla da fare. Sul posto polizia locale e carabinieri per chiarire la dinamica.