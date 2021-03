Vaccini Veneto: il 4,9% popolazione ha completato il richiamo

Sono 240.200, corrispondenti al 4,9% della popolazione, le persone che hanno completato finora il ciclo della vaccinazione anti-Covid in Veneto. Lo rende noto la Regione.

Quelle che hanno invece ricevuto finora una sola dose di antidoto sono 592.684 ( il 12,1%). Il totale delle dosi somministrate dal 27 dicembre scorso è di 833.073, pari al 91,9% di quelle consegnate. Per quanto riguarda la popolazione over 80, il 61,1% ha ricevuto finora una sola inoculazione, mentre sono 29.313 le persone estremamente vulnerabili vaccinate. Nella giornata di ieri sono state eseguite in Veneto 31.277 vaccinazioni, , delle quali 27.351 prime dosi, e 3.882 come richiamo. (ANSA).