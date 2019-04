Ulss 7 Pedemontana, una nuova guida per il SIAN

Il dott. Antonio Stano è stato nominato ieri alla guida del Servizio Igiene degli Alimenti e della Nutrizione (SIAN), in quanto primo classificato nel bando di selezione che era stato indetto dall’ULSS 7 Pedemontana per questo ruolo.

Residente a Bassano, il dott. Stano si è laureato in Medicina e Chirurgia all’Università degli Studi di Padova, dove ha conseguito anche tre diverse specializzazioni: in Farmacologia, Igiene e Medicina Preventiva e Scienza dell’Alimentazione. Dal 1989 ha lavorato ininterrottamente presso l’azienda socio-sanitaria bassanese, con incarichi di crescente responsabilità, tra i quali per oltre 10 anni l’impegno presso la Struttura Sanitaria Dipartimentale del SIAN e, negli ultimi due anni, la direzione in qualità di facente funzione del Servizio Igiene e Sanità Pubblica.

Parallelamente, ha svolto e continua a svolgere l’attività di docente presso diversi corsi di formazione e aggiornamento ed è stato autore di numerose pubblicazioni scientifiche in ambito nazionale.

«Ringrazio la Direzione per la fiducia riposta, sarà mio compito portare avanti e completare il processo di condivisione dei programmi e delle attività tra i due distretti, sia in campo della sicurezza alimentare sia nel campo della nutrizione», commenta il dott. Stano.