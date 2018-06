Ufficiale: il Vicenza Calcio è di Mr Diesel e si chiamerà L.R. Vicenza Virtus Spa

Con un comunicato stampa il gruppo OTB annuncia di aver formalizzato oggi l’acquisto del ramo d’azienda del Vicenza Calcio. “Inizia così un nuovo capitolo della storia calcistica di Vicenza e della sua provincia” recita il comunicato.

“La denominazione sociale scelta -continua il comunicato- è L.R. Vicenza Virtus S.p.A., con sede presso lo stadio cittadino Menti. Un nome che richiama fortemente il glorioso passato del club che si è fatto valere nel panorama calcistico nazionale ed internazionale, conquistando la Coppa Italia nella stagione 1996/1997, e arrivando in semifinale di Coppa delle Coppe nella stagione 1997/1998. Questa scelta vuole rendere omaggio ai tantissimi tifosi che da sempre sostengono in maniera incondizionata la squadra, nonché alla passione calcistica dell’intera provincia

vicentina. A guidare la società sarà Paolo Bedin che ricoprirà il ruolo di Direttore Generale. Bedin vanta una lunga

esperienza coi colori biancorossi, prima come Responsabile Comunicazione del Vicenza Calcio (dal 1994 al

2000), poi come Direttore Marketing (dal 2004 al 2006), e infine come Direttore di Gestione. Nell’agosto del

2010 è stato nominato Direttore Generale di Lega B, e dal 2013 anche di B Futura, la società di consulenza

che aiuta i club a progettare nuovi stadi e impianti sportivi.

Paolo Bedin sarà affiancato dal Direttore Sportivo Werner Seeber, Direttore Generale e Sportivo del Bassano Virtus nelle ultime sei stagioni, che hanno visto la conquista del Campionato e della Supercoppa di Seconda Divisione nel 2013/2014, un primo posto a pari merito con il Novara in Lega Pro nel 2014/2015, e l’accesso a quattro playoff consecutivi. In passato Seeber ha maturato esperienze importanti nella Triestina, nel Südtirol, nel Cittadella e nel Lecco.

L’allenatore che guiderà i biancorossi nella stagione 2018/2019 sarà Giovanni Colella, che è stato il tecnico del Bassano Virtus lo scorso anno. Protagonista di un’annata molto positiva, dal suo arrivo lo scorso dicembre ha guidato i giallorossi a scalare diverse posizioni in classifica.

“Da anni siamo impegnati in progetti di sviluppo economico e sociale a livello locale, e questa operazione ne è un esempio. Credo fortemente nei valori dello sport, il senso di sacrificio, lo spirito di squadra, di aggregazione. La nostra volontà è quella di unire l’intera provincia vicentina in un progetto che ambisce a nuovi importanti successi sportivi. Da oggi inizia un grande lavoro di messa a punto del piano di sviluppo della società, non solo per quanto riguarda la prima squadra ma anche per la costruzione di un grande settore giovanile. Un progetto completo che racconteremo nei suoi dettagli appena possibile”, è il commento di Renzo Rosso, presidente di OTB, il gruppo internazionale a cui fanno capo le aziende di moda Diesel, Maison Margiela, Viktor&Rolf, Marni, Paula Cademartori, Staff International e Brave Kid. L’operazione è stata curata dallo studio notarile del dott. Giuseppe Fietta di Bassano del Grappa, con la consulenza del dott. Luigi Bocca dello Studio Adacta di Vicenza.