Trovato morto in casa dell’amico dopo una lite con i genitori

Un 23enne di Romano d’Ezzelino, all’alba di questa mattina, è stato trovato morto in un’abitazione di via Molini a Borso del Grappa. Il ragazzo era ospite a casa di un amico pare in seguito a un litigio con i genitori. E’ stato proprio l’amico ospitante a lanciare l’allarme al Suem di Crespano del Grappa, ma per il ragazzo non c’è stato nulla da fare. Solo l’autopsia svelerà i contorni della vicenda, ma pare che i carabinieri non abbiano trovato nell’abitazione farmaci o altre sostanze. E anche l’amico smentisce l’assunzione di droghe.