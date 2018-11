Trovato condannato durante un controllo: tre complici denunciati per ricettazione

La Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa sta ponendo in essere numerosi servizi coordinati di controllo del territorio allo scopo di prevenire e reprimere i reati predatori, in particolar modo i furti in abitazione.

Decine le pattuglie disposte su tutto il territorio della Compagnia, con posti di controllo, filtraggio delle autovetture e frequenti passaggi in tutte le aree residenziali.

In tale contesto operativo, ieri sera un equipaggio dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa ha intercettato un’autovettura sospetta in Tezze sul Brenta, che alla vista del mezzo di servizio tentava di cambiare direzione. La manovra non passava inosservata ai Carabinieri che decidevano subito di fermarla per sottoporla a controllo: i quattro occupanti davano da subito segnali di nervosismo.

Veniva chiamata quindi un’altra pattuglia per supporto e per condurre i soggetti in caserma per tutti gli accertamenti del caso: si tratta di 4 albanesi di 36 (H.E.), 35(KUCI GERI da presentazione del soggetto, in realtà KUQI ERJON), 33 (L.I.) e 30 anni (K.M.), con precedenti di polizia per reati contro il patrimonio. La successiva perquisizione personale e veicolare faceva rinvenire un paio di orecchini ed una medaglietta di cui non è stata giustificata la provenienza e che costerà quindi l’accusa di ricettazione.

In auto anche un paio di guanti, cappellini da baseball e torce, elementi che fanno pensare come gli stessi potessero essere in procinto di perpetrare furti in abitazione nella zona.

Controllando a fondo le identità dei soggetti è infine emerso che KUCI GERI era in realtà KUQI ERJON, ricercato dal Tribunale di Macerata dal 2013 per reati di ricettazione commessi in Civitanova Marche nel 2012; il soggetto è stato quindi arrestato e trasferito alla Casa Circondariale di Vicenza per scontare una pena residua di 1 anno, 1 mese e 5 giorni.

Un effetto positivo e tangibile del quotidiano imponente dispiegamento di forze della Compagnia Carabinieri di Bassano del Grappa nel contrasto alla criminalità.