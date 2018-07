Tre ragazze minorenni con eroina e marijuana nel reggiseno

Tre 17enni trovate in possesso di stupefacenti. Il rifornimento a Campo Marzo

Giovedì pomeriggio alle ore 15 un agente di Polizia Locale del Nucleo Tutela Ordine e Decoro Urbano in servizio di vigilanza alla stazione ferroviaria, ha notato la presenza di tre ragazze sedute sul davanzale di una finestra dell’ex scalo merci di Thiene. Alla vista dell’agente, le ragazze sono scese dal davanzale per dirigersi, a piedi, fuori dal parcheggio. L’agente ha così ispezionato il luogo nel quale le aveva notate, accertando la presenza di uno spinello appena confezionato e gettato, nonché di un grinder con all’interno della marijuana macinata per l’uso.

Ha richiesto quindi, via radio, l’intervento degli altri due agenti del nucleo in servizio, i quali sono arrivati ed hanno fermato le ragazze nel parco Aldo Moro.

Accompagnate in comando e messe alle strette, due delle ragazze hanno estratto dal reggiseno due sacchettini di marijuana, consegnandoli ad un’Agente donna.

L’altra ragazza apriva la propria borsa dalla quale ha prelevato un piccolo contenitore con all’interno una pallina di eroina, che riferiva essere residuo di quella già assunta, una siringa da insulina, una fiala di acqua per preparazioni iniettabili, un cucchiaio con tracce di esposizione a fiamma di accendino, due accendini.

Alla presenza dei loro genitori, le tre ragazze, tutte 17enni e residenti nei comuni dell’alto vicentino, accumunate dalla frequentazione di scuole superiori in Thiene, si sono dichiarate assuntrici di sostanze stupefacente da molto tempo. Come in altre circostanze, di essersi accordate per andare a Vicenza in treno, salendo su quello delle 13:20 di giovedì, e di avere raggiunto Campo Marzo dove, mentre una di loro faceva da palo, le altre due avevano acquistato € 10,00 di eroina ed € 30,00 di marijuana.

Di essere poi tornate a Thiene ove si erano apprestate a consumare parte della sostanza stupefacente, ma di essere state interrotte dall’arrivo della Polizia Locale.

Venivano pertanto sequestrati:

un sacchettino con g. 4,63 di marijuana;

un sacchettino con g. 2,17 di marijuana;

una pallina di g. 0,10 di eroina;

un grinder con g. 0,27 di marijuana;

uno spinello.

Le ragazze sono state segnalate alla Prefettura-UTG di Vicenza quali assuntrici di sostanze stupefacenti.