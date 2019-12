Travolto sui binari: disagi alla circolazione

Per essere aggiornato sulle notizie del Veneto iscriviti al gruppo Facebook:

Una persona si è stesa sui binari ferroviari questa mattina alle 7.30 nei pressi di San Fior lungo la linea Sacile-Conegliano: come racconta Il Gazzettino, il macchinista non è riuscito ad evitarla. Treni soppressi e in ritardo, ecco quali.

TRENI SOPPRESSI E RITARDI

Trenitalia informa che sulla linea 14 Udine-Venezia c’è uno stravolgimento della circolazione.

I treni coinvolti sono:

Treno 11008 soppresso nella tratta Conegliano – Sacile : autorizzato a riprendere la linea

Treno 11013 soppresso nella tratta Sacile – Treviso

Treno 11019 fermo a Casarsa

Treno 20958 limitato a Udine

Treno 2445 fermo a Udine

Treno 20952 soppresso nella tratta Sacile – Conegliano

Treno 2442 limitato a Treviso

Treno 11014 soppresso nella tratta Conegliano – Sacil: effettuato treno straordinario per servizio viaggiatori da Conegliano a Treviso.

Attivato servizio spola Sacile – Conegliano al momento con 5 bus sostitutivi.

Fonte Trenitalia