Travolto da un trattore, muore ciclista

Tragedia oggi pomeriggio alle 16.50 in strada delle Grancare tra Vicenza Arcugnano dove un trattore agricolo con rimorchio ha travolto un ciclista amatoriale, uccidendolo sul colpo. Il trattore proveniva dalla Riviera Berica e dopo aver imboccato la strada delle Grancare ha percorso alcuni metri fino a giungere ad un punto dove c’è una strettoia. Qui, durante la fase di incrocio con un gruppo di alcuni ciclisti, per cause in corso di accertamento, uno di questi è caduto ed è finito con il corpo sotto la prima ruota sinistra del rimorchio: il ciclista, Davide Perin, 59 anni di Arcugnano, è morto sul colpo. Sotto shock il conducente del trattore, A.D. di anni 40, residente in provincia. I veicoli sono stati sottoposti a sequestro e messi a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.