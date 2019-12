Traffico internazionale di droga: 10 arresti

32 provvedimenti restrittivi sono stati eseguiti dalla Guardia di Finanza di Venezia nell’ambito di un’ inchiesta relativa ad un’associazione per delinquere finalizzata al traffico internazionale di droga. L’operazione ha interessato Venezia, Padova, Vicenza, Treviso, Milano, Bergamo, Brescia, Pavia e Bolzano dove sono stati fatti 10 arresti; in 17 hanno avuto il divieto di dimora nel veneziano.L’indagine è partita nel 2016 con sequestri a marocchini di cocaina, hashish, marijuana. La svolta è avvenuta con il sequestro di droga al casello autostradale di Mestre, nel veneziano e nel padovano e l’arresto dei corrieri. L’ organizzazione era gestita da albanesi e italiani con base a Marghera. Ognuno aveva dei ruoli ben definiti nel traffico di droga che veniva presa in Olanda e spacciata al ‘minuto’ tra Venezia e provincia. Sono state denunciate 45 persone, 32 delle quali destinatarie dei provvedimenti restrittivi; sequestrati 117 mila euro in contanti e 20 kg di droga, accertato lo spaccio di altri 50 kg.