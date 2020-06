Thiene Sport #Estatefuori 2020: riparte in città lo Sport

Ha tenuto con il fiato sospeso fino all’ultimo, in attesa del via libera alla riapertura di parchi e piattaforme sportive

dopo lo stop dovuto all’emergenza COVID -19, ma ora è finalmente pronta a partire la manifestazione sportiva

thienese più amata dell’estate.

E proprio in omaggio all’attualità, quest’anno cambia nome e diventa Thiene Sport #Estatefuori.

Con Thiene Sport #Estatefuori , dopo settimane di lockdown, torna la possibilità fare sport all’aperto e gratuitamente,

con un ricco calendario di appuntamenti proposto alla Cittadinanza dall’Assessorato allo Sport e al Tempo Libero e

realizzato in collaborazione con numerose associazioni sportive del territorio, pronte a ripartire con energia dopo il

lungo periodo di inattività.

Le associazioni avranno a disposizione i parchi e le piattaforme sportive di Thiene e svolgeranno le attività nel rispetto

delle linee guida e dei protocolli di sicurezza anti COVID -19. Alcune attività, per esempio gli sport di squadra o di

contatto, hanno rivisto la didattica per diventare temporaneamente sport “individuali” e riuscire, così, ad allenarsi in

sicurezza nel rispetto delle norme.

L’Emergenza Covid 19 non ha diminuito l’offerta di ThieneSport #Estatefuori, anzi ci sono nuove discipline da

conoscere e provare, sia per adulti che per bambini e ragazzi.

Tra le attività proposte nell’ edizione 2020 di Thiene Sport #Estatefuori troviamo le arti marziali dal tai chi, qi gong e

karate, Kick Boxing e Muay Thai, la ginnastica e il fitness nelle numerose dinamiche varianti di ginnastica artistica,

zumba, jazzercise, pilates matwork e total body workout. E, ancora, movimento in armonia con lo yoga e acroyoga,

ritmo e divertimento con i balli tango argentino, rock’n roll, boogie woogie, pole dance, che pur rivisti in chiave

individuale, non perdono nel divertimento. Tra i balli si segnala quest’anno la novità costituita dall’ ATS Tribal Dance.

Dedicati in particolare ai ragazzi e ai teenagers la break dance e il parkour.

Al parco di Villa Fabris torna il rugby e sulla piattaforma di via Vanzetti si giocherà il basket playground per ragazzi e

giovani. La pallavolo tornerà outdoor alla piattaforma del Donatore e Vanzetti.

Non manca l’attività inclusiva rappresentata, in quest’edizione, dal “Il circo in Valigia”.

Altre novità saranno l’allenamento di forza a corpo libero del Calisthenics, l’Atletica leggera, l’Orienteering e il Katori

Shinto Ryu, antica scuola di Spada Giapponese.

Il calendario è molto ricco e tutti sono pronti a cominciare.

Si ricorda ovviamente che tutte le attività sono soggette alle normative emesse dallo Stato, dalla Regione e dalle varie

federazioni, e che pertanto il programma potrebbe subire modifiche, se necessarie.

«Siamo orgogliosi – dichiara l’Assessore allo Sport e al Tempo Libero, Giampi Michelusi – di poter proporre anche

quest’anno una vasta programmazione sportiva. Pur nel particolare periodo, che rende più gravosa l’organizzazione

per l’osservanza di alcune misure precauzionali, tantissime società sportive hanno accolto il nostro invito con grande

disponibilità, ripagate dalla cittadinanza che ci dimostra, con l’alto numero di partecipanti presenti ormai dal 2012, il

proprio entusiasmo e la voglia di stare all’aria aperta. Uno straordinario modus operandi che rende la città attiva nello

sport e nella salute durante la bella stagione».

Collaborano con il Comune di Thiene, nell’organizzazione e nella realizzazione di Thiene Sport #Estatefuori

2020: l’Associazione Culturale Silicon Kafe, l’ACSD Kun Lun, l’ASD Santo 95, ASD Saltimbanco Academy, Respira

Anima & Corpo del Centro Artedanza Lucy Briaschi, Fight Club Thiene, Progetto Giovani Thiene, Rugby Thiene ASD,

Il Futuro Diffuso ODV, Yogasana ASD, Centro Shakti, Polisportiva Fulgor Thiene Volley, Federazione Italiana Sport

Orienteering – Delegazione provinciale, Asd Karate Altovicentino,Smove Hip Hop School and Fitness, Kyo Mizu Kan

Dojo, Us Atletica Summano.

Tutte le associazioni che collaborano all’organizzazione dei corsi, aderiscono a titolo gratuito.

La partecipazione è gratuita e aperta a tutti: chi vorrà aderire all’iniziativa, anche solo saltuariamente, dovrà

semplicemente presentarsi all’ora stabilita e scegliere a quale attività partecipare, firmando un’autocertificazione di

idoneità all’attività fisica e di rispetto della normativa anti – COVID 19, nonché di adesione alle istruzioni degli istruttori,

nel rispetto della normativa di sicurezza (distanze, non assembramenti..)

Va precisato che l’Amministrazione Comunale declina ogni responsabilità civile e penale per ogni incidente e danno

che dovesse occorrere ai partecipanti o causato a terzi.

Per informazioni è possibile rivolgersi all’Ufficio Sport del Comune di Thiene: tel. 0445 – 804.742.

Tutti gli appuntamenti di Thiene Sport #Estatefuori 2020 con il programma dettagliato degli orari e delle date delle

iniziative sono disponibili sul sito istituzionale del Comune di Thiene www.comune.thiene.vi