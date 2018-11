THIENE – La Protezione Civile va nei Quarieri

Il Gruppo Comunale Volontari di Protezione Civile di Thiene e l’Amministrazione Comunale hanno predisposto un progetto rivolto ai Cittadini dei Quartieri di Thiene con l’obiettivo di far conoscere alla popolazione l’attività del Volontariato di Protezione Civile e dar luogo, in ambito di prevenzione, alla sensibilizzazione e all’educazione al riconoscimento dei rischi, onde prepararsi alla gestione delle emergenze.

Il progetto contempla, quindi, una collaborazione diretta fra Comitati di Quartiere, Ufficio Comunale di Protezione Civile e Gruppo Comunale di Protezione Civile, per evidenziare i compiti e i contributi che le parti coinvolte possono mettere a disposizione, in relazione a diverse fasi e situazioni e alle differenti attività che possono avvenire sia in tempo ordinario che in situazioni di emergenza.

Sono previsti una serie di assemblee pubbliche che toccheranno tutti i Quartieri.

Il primo incontro si è svolto lo scorso 18 ottobre nel Quartiere “San Vincenzo” e il prossimo è previsto per il 29 novembre con i quartieri del Santo, Lampertico e Rozzampia.

Ad ogni incontro saranno illustrati i potenziali rischi e le situazioni maggiormente critiche per ogni zona della città e le attività del Gruppo di Volontari di Protezione Civile che potranno diventare punto di riferimento in caso di emergenza.

Sarà inoltre distribuito ai cittadini l’opuscolo “PROTEGGERSI sapendo che….” realizzato a cura del Gruppo Comunale Volontari Protezione Civile e dell’Amministrazione Comunale.

“Non posso che ringraziare i Volontari e i Comitati per queste preziose serate informative – dichiara Andrea Zorzan, Assessore alla Protezione Civile -. E’ sempre più importante, e purtroppo la cronaca lo ricorda spesso, essere pronti, formati e capaci nella gestione delle emergenze. L’auspicio è che altri cittadini si avvicinino al Gruppo per offrire la propria disponibilità ad una forma di volontariato così particolare”.